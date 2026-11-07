https://news.day.az/world/1872671.html Во Франции мобилизуют десятки тысяч полицейских Во Франции для охраны общественного порядка во время акций протеста 7 ноября по всей стране привлекут 70 тысяч полицейских и жандармов. Как сообщает Day.Az, об этом сообщил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес. По его словам, будут также задействованы 110 мобильных подразделений, 25 единиц бронетехники и водомёты.
Во Франции мобилизуют десятки тысяч полицейских
Во Франции для охраны общественного порядка во время акций протеста 7 ноября по всей стране привлекут 70 тысяч полицейских и жандармов.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес.
По его словам, будут также задействованы 110 мобильных подразделений, 25 единиц бронетехники и водомёты.
Министр отметил, что акции 5 ноября прошли преимущественно спокойно, однако 7 ноября ситуация может быть иной, поскольку большинство протестов организуют не профсоюзы.
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