Во Франции мобилизуют десятки тысяч полицейских

Во Франции для охраны общественного порядка во время акций протеста 7 ноября по всей стране привлекут 70 тысяч полицейских и жандармов.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес.

По его словам, будут также задействованы 110 мобильных подразделений, 25 единиц бронетехники и водомёты.

Министр отметил, что акции 5 ноября прошли преимущественно спокойно, однако 7 ноября ситуация может быть иной, поскольку большинство протестов организуют не профсоюзы.