Азербайджан, США и Армения приступили к технической проработке проекта TRIPP

США, Азербайджан и Армения приступили к работе трехсторонних групп технического планирования с целью ускорения реализации Маршрута Трампа ради международного мира и процветания (TRIPP).

Как передает Day.Az со ссылкой на Государственный департамент США, об этом говорится в совместном заявлении правительств трех стран, опубликованном 6 ноября.

Согласно заявлению, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Брендан Ханрахан, заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян и заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов дали старт работе технических групп, призванных содействовать продвижению проекта.

Отмечается, что это сотрудничество будет способствовать обеспечению долгосрочной стабильности в регионе, активизации экономической деятельности, развитию региональных транспортных связей и расширению торговли. Сообщается, что кроме того, данная инициатива вновь подчеркивает важность Декларации мирного саммита, принятой 8 августа 2025 года при посредничестве президента США Дональда Трампа.

На начальном этапе стороны договорились создать две группы технического планирования, которые займутся вопросами транспорта и передачи электроэнергии.

Эти группы будут содействовать решению технических вопросов, переходу к следующим этапам реализации проекта и интеграции маршрута с другими региональными инфраструктурными сетями.

Стороны вновь подтвердили приверженность реализации всех компонентов проекта TRIPP в максимально короткие сроки.