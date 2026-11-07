Стадион в Ханкенди окрасился в цвета флага Азербайджана ко Дню Победы - ВИДЕО

Городской стадион Ханкенди приобрел праздничный вид в преддверии 8 ноября - Дня Победы в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, фасад спортивного сооружения подсвечен цветами государственного флага Азербайджана. На большом электронном экране стадиона также демонстрируется национальный триколор.

Праздничное оформление арены запечатлено на видеокадрах.

Отметим, что городской стадион Ханкенди, построенный в 1956 году и рассчитанный на 15 тысяч зрителей, прошел масштабную реконструкцию. После официального открытия арена должна стать домашней площадкой футбольного клуба "Ханкенди", выступающего в Первой лиге Азербайджана, а также МОИК.

Напомним, что 8 ноября в Азербайджане отмечается День Победы в Отечественной войне 2020 года.