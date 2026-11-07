Dominikan Respublikasında Zəfər Günü münasibətilə konsert təşkil edilib - FOTO
5 noyabr tarixində Azərbaycan Respublikasının iqamətgahı Havana şəhəri olmaqla Dominikan Respublikasındakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə paytaxt Santo-Dominqo şəhərində Zəfər Günü münasibətilə konsert proqramı keçirilib.
Day.Az Azərbaycanın Dominikan Respublikasındakı səfirliyinə istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan milli musiqisinə həsr olunmuş bu konsert Dominikan Respublikasında təşkil edilən ilk mədəniyyət tədbiri olub.
Tədbirdə Dominikan Respublikası Prezident Administrasiyasının nümayəndəsi (nazir müavini), Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmiləri, Mədəniyyət Nazirliyinin əməkdaşları, habelə diplomatik korpus və yerli ictimaiyyətin üzvləri iştirak edib.
Tədbirdə çıxışı zamanı səfir Ruslan Rzayev bu il Vətən Müharibəsində qazanılmış şanlı Qələbənin 6-cı ildönümünün qeyd olunduğunu bildirib. O, Azərbaycan tarixinin qəhrəmanlıq salnaməsinə qızıl hərflərlə yazılmış, Ermənistanın ölkəmizin əzəli torpaqlarını işğal etməsinə son qoyan 8 Noyabr - Zəfər Günü haqqında iştirakçılara məlumat verib. Səfir Azərbaycan xalqının cəsarətini, əzmkarlığını və birliyini təcəssüm etdirən bu tarixi Qələbənin ölkəmizin müasir tarixində müstəsna yer tutduğunu vurğulayıb. Diplomat, həmçinin Azərbaycanın regionda davamlı sülh və əməkdaşlıq gündəliyini təşviq etdiyini diqqətə çatdıraraq, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə həyata keçirilən genişmiqyaslı bərpa, yenidənqurma və quruculuq işləri barədə danışıb.
Səfir R.Rzayev, həmçinin ikitərəfli münasibətlərə toxunaraq son dövrlərdə ölkələrimiz arasında müşahidə olunan fəal təmaslar, əldə edilmiş nailiyyətlər və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi perspektivlərindən bəhs edib. O, 2027-ci ildə ölkələrimiz arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 20 illiyinin qeyd olunacağını diqqətə çatdıraraq, bu əlamətdar yubileyin ikitərəfli münasibətlərin daha da möhkəmləndirilməsi, qarşılıqlı maraq doğuran sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi və xalqlarımız arasında dostluq əlaqələrinin inkişafı baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğulayıb.
Daha sonra müasir və xalq musiqisi elementlərini özünəməxsus şəkildə birləşdirən tar ifaçısı İbrahim Babayev və onun rəhbərlik etdiyi qrupun üzvləri - Pərviz Məmmədovun (piano) və Vəfadar Ramizin (ritm alətləri) ifasında Azərbaycan milli musiqi nümunələri, eləcə də Dominikan musiqisindən seçilmiş əsər səsləndirilib.
Tədbir iştirakçılarının böyük marağına səbəb olan musiqiçilərin çıxışları tamaşaçılar tərəfindən sürəkli və gur alqışlarla qarşılanıb.
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