Азербайджанская нефть выросла в цене

Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базисе CIF в итальянском порту Аугуста выросла на 0,62 доллара США, или 0,58%, по сравнению с предыдущим показателем и составила 107,46 доллара за баррель.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении участников нефтяного рынка.

Отмечается, что цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базисе FOB в турецком порту Джейхан увеличилась на 0,8 доллара США, или 0,79%, и составила 102,40 доллара.

Цена нефти марки Urals выросла на 0,385 доллара США, или 0,53%, по сравнению с предыдущим показателем, составив 73,33 доллара за баррель.

Стоимость нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, увеличилась на 0,5 доллара США, или 0,52%, и составила 96,48 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена нефти заложена на уровне 65 долларов США за баррель.