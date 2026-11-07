Необычный участник дорожного движения появился на проспекте в Баку - ВИДЕО

На одном из главных проспектов Баку водители столкнулись с необычной ситуацией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Avtosfer, корова, выбежавшая на проезжую часть, помешала движению автомобилей.

Отмечается, что инцидент произошел на Тбилисском проспекте в направлении станции метро "20 Января".

Оставшееся без присмотра животное передвигалось по дороге, создавая трудности для водителей. Таким образом, автомобилисты столкнулись с неожиданным "участником дорожного движения".

Представляем соответсвующие кадры: