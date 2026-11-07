https://news.day.az/society/1872701.html Необычный участник дорожного движения появился на проспекте в Баку - ВИДЕО На одном из главных проспектов Баку водители столкнулись с необычной ситуацией. Как передает Day.Az со ссылкой на Avtosfer, корова, выбежавшая на проезжую часть, помешала движению автомобилей. Отмечается, что инцидент произошел на Тбилисском проспекте в направлении станции метро "20 Января".
Необычный участник дорожного движения появился на проспекте в Баку - ВИДЕО
На одном из главных проспектов Баку водители столкнулись с необычной ситуацией.
Как передает Day.Az со ссылкой на Avtosfer, корова, выбежавшая на проезжую часть, помешала движению автомобилей.
Отмечается, что инцидент произошел на Тбилисском проспекте в направлении станции метро "20 Января".
Оставшееся без присмотра животное передвигалось по дороге, создавая трудности для водителей. Таким образом, автомобилисты столкнулись с неожиданным "участником дорожного движения".
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