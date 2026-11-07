https://news.day.az/officialchronicle/1872700.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Шушинского центра профессионального образования - ФОТО Президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 ноября принял участие в открытии Шушинского центра профессионального образования после капитального ремонта. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Шушинского центра профессионального образования - ФОТО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 ноября принял участие в открытии Шушинского центра профессионального образования после капитального ремонта.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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