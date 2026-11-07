General Motors объявил отзыв машин

General Motors (GM) объявил отзывную кампанию, затрагивающую более 67 тысяч электромобилей Cadillac и Chevrolet из-за программной неисправности блока управления тормозной системой, пишет Electrek, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным Национального управления безопасностью дорожного движения на трассах США (NHTSA), акция касается четырех моделей: Cadillac Lyriq 2023-2027 годов выпуска (44 585 единиц), Cadillac Vistiq 2026-2027 годов (18 802 единицы), Chevrolet Blazer EV 2024-2027 годов (3911 единиц) и Cadillac Celestiq 2025-2026 годов (82 единицы). Суммарно кампания затронула 67 380 автомобилей в США.

Сообщается, что проблема может вызвать временное снижение тормозного усилия при определенном сочетании условий: движении на небольшой скорости, повороте, преодолении неровности дороги и легком нажатии на педаль тормоза. Штатная работа тормозов восстанавливается повторным нажатием на педаль.

В ходе внутреннего расследования GM выявил 24 обращения, потенциально связанные с проблемой, включая 20 сообщений о незначительных авариях и два случая легких травм. В компании считают, что неисправность повышает риск дорожно-транспортных происшествий.

Устранять дефект будут через обновление программного обеспечения модуля управления тормозной системой. Владельцы автомобилей, поддерживающих беспроводное обновление и выполнивших необходимые настройки, смогут получить его удаленно, остальным потребуется обратиться к официальному дилеру.