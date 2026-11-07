В Парагвае задержали экс-президента страны Пенью

Бывший президент Парагвая Сантьяго Пенью был задержан в своей частной резиденции в Асунсьоне по делу банка Ueno Bank. Об этом 6 ноября сообщило издание ABC Color, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.



"Пенья получил уведомление у себя дома о выданном прокуратурой ордере на его арест по делу банка Ueno Bank", - говорится в публикации.



Полицейские ворвались в резиденцию экс-лидера в том момент, когда новый президент Парагвая Педро Аллиана приносил присягу.



По данным СМИ, Пенья пробудет в своей резиденции под надзором до 7 ноябре, после чего его направят в прокуратуру.



Напомним, 6 ноября, парламент Парагвая признал Пенью виновным в рамках процедуры импичмента и постановил отстранить его от должности. В поддержку этого решения проголосовали 44 депутата.



Процедура импичмента была организована на фоне кризиса вокруг банка Ueno Bank, который из-за кризиса заморозил счета миллионов клиентов. Это вызвало бурную реакцию общественности, что п