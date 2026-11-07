https://news.day.az/society/1872709.html Поножовщина в Газахском районе В Газахском районе произошел инцидент с ножевым ранением. Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, происшествие было зарегистрировано в селе Биринджи Шыхлы. 2005 года рождения Исмаил Ализаде с двумя ножевыми ранениями был доставлен в Газахскую районную центральную больницу.
Поножовщина в Газахском районе
В Газахском районе произошел инцидент с ножевым ранением.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, происшествие было зарегистрировано в селе Биринджи Шыхлы.
Исмаил Ализаде, 2005 года рождения, с двумя ножевыми ранениями был доставлен в Газахскую районную центральную больницу. Ему оказали медицинскую помощь, его состояние оценивается как удовлетворительное.
По предварительным данным, молодого человека ранил ножом его 19-летний односельчанин Фарид Мусаев. Он был задержан сотрудниками полиции.
По факту проводится расследование.
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