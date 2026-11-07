Поножовщина в Газахском районе

В Газахском районе произошел инцидент с ножевым ранением.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, происшествие было зарегистрировано в селе Биринджи Шыхлы.

Исмаил Ализаде, 2005 года рождения, с двумя ножевыми ранениями был доставлен в Газахскую районную центральную больницу. Ему оказали медицинскую помощь, его состояние оценивается как удовлетворительное.

По предварительным данным, молодого человека ранил ножом его 19-летний односельчанин Фарид Мусаев. Он был задержан сотрудниками полиции.

По факту проводится расследование.