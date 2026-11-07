В Индонезии организован прием по случаю Дня Победы Азербайджана - ФОТО

Посольство Азербайджана в Индонезии организовало официальный прием по случаю 8 ноября - Дня Победы.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации посольства в социальной сети X.

Отмечается, что в ходе мероприятия была подчеркнута историческая значимость этой даты, а также отмечены мужество, стойкость и единство азербайджанского народа.

В посольстве почтили светлую память шехидов, отдавших жизни за Родину, выразив глубокое уважение и благодарность им.

Дипломатическое представительство также поблагодарило за участие в мероприятии генерального секретаря AIPA доктора Чем Видхью, руководство Молодежной организации ОИС в Индонезии, глав дипломатических миссий, соотечественников, представителей СМИ и других почетных гостей.