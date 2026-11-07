Сельджан Махсудова вышла в финал чемпионата мира

Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова пробилась в финал чемпионата мира по прыжкам на батуте и тамблингу, который проходит в китайском Нанкине.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в индивидуальных соревнованиях по прыжкам на батуте спортсменка набрала 56,140 балла, заняла шестое место по итогам квалификации и обеспечила себе участие в финале.

Напомним, чемпионат мира стартовал 4 ноября и завершится 8 ноября.