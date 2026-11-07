https://news.day.az/officialchronicle/1872733.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии отделения скорой медицинской помощи Клиники Карабахского университета - ФОТО 7 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии отделения скорой медицинской помощи Клиники Карабахского университета.

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии отделения скорой медицинской помощи Клиники Карабахского университета - ФОТО

Официальная хроника, 7 ноября 2026 11:05 (UTC +04:00) 4 047
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии отделения скорой медицинской помощи Клиники Карабахского университета

7 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии отделения скорой медицинской помощи Клиники Карабахского университета.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, ректор Карабахского университета Шахин Байрамов и генеральный директор университетской клиники Самир Бабаев проинформировали главу государства о созданных здесь условиях.

Было сообщено, что в рамках работ, проведенных в соответствии с утвержденным архитектурно-планировочным решением, были реконструированы существующие инженерно-коммуникационные системы, деятельность отделения организована с учетом современных требований.

В целях эффективной организации приема, обследования и лечения пациентов в отделении скорой медицинской помощи созданы функциональные зоны, отвечающие современным требованиям. Здесь имеются реанимационный и педиатрический секторы, палаты, помещения для хранения лекарств и служебные помещения для организации медицинских услуг и повседневной деятельности. Оснащение отделения соответствующим медицинским оборудованием и современными инженерно-коммуникационными системами позволяет расширить его функциональные возможности и обеспечивать эффективную организацию медицинских услуг. Для транспортировки пациентов, прошедших первичную оценку состояния, в другие учреждения в соответствии с медицинскими показаниями имеются автомобили скорой медицинской помощи, оснащенные возможностями для проведения реанимации и интенсивной терапии.

В настоящее время клиника располагает 70 стационарными койками, в том числе пятью реанимационными. Кроме того, в отделении скорой помощи предусмотрено 19 коек и оборудовано пять операционных залов. Таким образом, клиника сможет одновременно оказывать медицинскую помощь 70 стационарным пациентам и 19 пациентам, поступившим в отделение скорой помощи.

Согласно плану развития на 2027 год прогнозируется, что в медицинском учреждении будут работать в общей сложности 230-250 сотрудников.

Основная миссия университетской клиники заключается не только в оказании медицинских услуг, но и в ее развитии в качестве многопрофильного медицинского центра, объединяющего современное медицинское образование, клиническую практику и, в перспективе, научно-исследовательскую деятельность.

Новость обновляется

  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии отделения скорой медицинской помощи Клиники Карабахского университета
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии отделения скорой медицинской помощи Клиники Карабахского университета
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии отделения скорой медицинской помощи Клиники Карабахского университета
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии отделения скорой медицинской помощи Клиники Карабахского университета
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии отделения скорой медицинской помощи Клиники Карабахского университета
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии отделения скорой медицинской помощи Клиники Карабахского университета
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии отделения скорой медицинской помощи Клиники Карабахского университета
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии отделения скорой медицинской помощи Клиники Карабахского университета
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии отделения скорой медицинской помощи Клиники Карабахского университета
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии отделения скорой медицинской помощи Клиники Карабахского университета
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии отделения скорой медицинской помощи Клиники Карабахского университета
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии отделения скорой медицинской помощи Клиники Карабахского университета
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии отделения скорой медицинской помощи Клиники Карабахского университета
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии отделения скорой медицинской помощи Клиники Карабахского университета
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии отделения скорой медицинской помощи Клиники Карабахского университета
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии отделения скорой медицинской помощи Клиники Карабахского университета
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#ПРЕЗИДЕНТ ИЛЬХАМ АЛИЕВ
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