ASAN Xidmət не будет работать в эти дни

8 и 9 ноября центры ASAN Xidmət и ASAN Kommunal будут закрыты.

Как сообщили Day.Az, об этом сообщили Milli.Az в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

Выходные дни связаны с празднованием Дня Победы и Дня Государственного флага.

С 10 ноября граждане смогут вновь обращаться в центры и получать соответствующие услуги.