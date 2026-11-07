https://news.day.az/society/1872726.html ASAN Xidmət не будет работать в эти дни 8 и 9 ноября центры ASAN Xidmət и ASAN Kommunal будут закрыты. Как сообщили Day.Az, об этом сообщили Milli.Az в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана. Выходные дни связаны с празднованием Дня Победы и Дня Государственного флага.
ASAN Xidmət не будет работать в эти дни
8 и 9 ноября центры ASAN Xidmət и ASAN Kommunal будут закрыты.
Как сообщили Day.Az, об этом сообщили Milli.Az в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.
Выходные дни связаны с празднованием Дня Победы и Дня Государственного флага.
С 10 ноября граждане смогут вновь обращаться в центры и получать соответствующие услуги.
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