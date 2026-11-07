https://news.day.az/world/1872728.html В Германии заявили о невозможности передачи Украине систем Patriot Германия не может позволить себе новые поставки систем противовоздушной обороны Patriot Украине. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью медиагруппе Funke, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. "Снабжение (...) идет сложно. Германия уже поставила несколько систем и множество управляемых ракет для них.
В Германии заявили о невозможности передачи Украине систем Patriot
Германия не может позволить себе новые поставки систем противовоздушной обороны Patriot Украине. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью медиагруппе Funke, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Снабжение (...) идет сложно. Германия уже поставила несколько систем и множество управляемых ракет для них. Больше сейчас не поставляется", - подчеркнул Писториус.
По его словам, новые поставки Украине могут создать пробелы уже в немецкой обороне.
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