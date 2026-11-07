Дорожная полиция обратилась к велосипедистам - ВИДЕО

6 ноября около 22:00 на территории села Пирейир Агдашского района автомобиль Opel под управлением Эмиля Мамедзаде сбил велосипедиста Васифа Габилова, который двигался в попутном направлении по проезжей части.

Как передает Day.Az со ссылкой на Главное управление Государственной дорожной полиции, велосипедист ехал в темное время суток по неосвещенной дороге на велосипеде без световых приборов. От удара он упал на проезжую часть, после чего следовавший сзади автомобиль Mercedes переехал его.

Васиф Габилов скончался на месте происшествия. По факту проводится расследование.

По предварительным данным, 62-летний мужчина не имел навыков управления велосипедом. В тот день он впервые вышел на работу на предприятие и взял велосипед, чтобы добраться домой.

Главное управление Государственной дорожной полиции призвало водителей двухколесного транспорта сделать выводы из этой трагедии.

В ведомстве напомнили о необходимости следить за исправностью световых приборов при движении в темное время суток и в условиях ограниченной видимости, проверять наличие и чистоту светоотражающих элементов, передвигаться по правой полосе дороги. Также водителям без навыков езды на велосипеде рекомендовали не выезжать за пределы жилых зон.