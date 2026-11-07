В колумбийской прессе осветили День Победы Азербайджана - ФОТО

В одном из ведущих медиаресурсов Колумбии - интернет-издании Las2Orillas - опубликована статья, посвященная 8 Ноября - Дню Победы Азербайджана, под заголовком "После войны строится мир: взгляд на Азербайджан для Колумбии".

Как сообщает Day.Az, в статье рассказывается об освобождении Азербайджаном своих территорий от оккупации в результате 44-дневной Отечественной войны 2020 года, восстановлении территориальной целостности и суверенитета страны, а также основных вызовах, с которыми Азербайджан столкнулся в послевоенный период.

В публикации подчеркивается, что 8 Ноября - День Победы символизирует не только военную победу, но и восстановление исторической справедливости, восстановление освобожденных от оккупации территорий и усилия по обеспечению прочного мира в регионе. Также представлена информация о масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных территориях, программе "Великое возвращение", предусматривающей возвращение сотен тысяч бывших вынужденных переселенцев на родные земли, а также работах в сферах инфраструктуры, жилищного строительства, образования, здравоохранения и экономического развития.

Вместе с тем отмечается, что минная опасность остается одной из наиболее серьезных гуманитарных проблем, стоящих перед Азербайджаном. В этой связи подчеркивается, что мины и неразорвавшиеся боеприпасы препятствуют как безопасному возвращению населения, так и восстановлению освобожденных территорий.

В статье также затрагиваются шаги, предпринимаемые для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Подчеркивается значение договоренностей, достигнутых 8 августа 2025 года в Вашингтоне, для установления прочного мира на Южном Кавказе, развития региональных связей и экономического сотрудничества.

Автор отмечает, что история конфликтов и политические условия Азербайджана и Колумбии различаются, однако опыт обеих стран имеет определенные общие черты с точки зрения послевоенного восстановления, защиты пострадавшего населения, борьбы с минной опасностью и развития территорий, затронутых конфликтами.

В статье подчеркивается, что прочный мир не должен ограничиваться завершением военных действий или достижением политических договоренностей. Он должен сопровождаться обеспечением безопасной и достойной жизни людей, восстановлением территорий и созданием возможностей для развития будущих поколений.