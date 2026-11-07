Али Аташов завоевал "бронзу" чемпионата мира по ММА

Азербайджанский боец Али Аташов стал бронзовым призером чемпионата мира по смешанным единоборствам (ММА) под эгидой IMMAF, который проходит в Тбилиси (Грузия).

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию ММА Азербайджана, спортсмен выступил среди молодежи в суперсредней весовой категории (88,4 кг).

По ходу турнира Аташов одержал несколько побед, в том числе над узбекистанцем Акмалом Шакировым. В полуфинале азербайджанец уступил другому бойцу из Узбекистана Дониеру Кувандикову и завершил соревнования с бронзовой медалью. Согласно регламенту IMMAF, оба проигравших полуфиналиста получают "бронзу" без дополнительного поединка за третье место.

Чемпионат мира проходит с 1 по 7 ноября. В соревнованиях участвует 881 спортсмен из более чем 60 стран.

Сборную Азербайджана представляют семь бойцов: Алекпер Махмудов, Габиль Ализаде, Салех Джафаров, Исмет Бадалов, Гасан Мухаммедгази, Али Аташов и Эльмир Аллахвердиев. Команда выступает под руководством президента Федерации ММА Азербайджана Ровшана Гасанова.