Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам

В Баку наблюдается дождливая погода, которая создает неблагоприятные условия для участников дорожного движения и значительно повышает риск ДТП.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в обращении Управления государственной дорожной полиции города Баку к участникам дорожного движения.

В ведомстве напомнили, что во время дождя и мороси дорожное покрытие становится скользким, а видимость ухудшается. В таких условиях водителям необходимо быть особенно внимательными и ответственными.

Дорожная полиция призвала автомобилистов снизить скорость до минимума, увеличить дистанцию между транспортными средствами, а также следить за исправностью стеклоочистителей и световых приборов.

Дополнительные трудности непогода создает и для пешеходов. Из-за скользких дорог и ухудшения видимости им следует быть особенно осторожными, передвигаться по тротуарам, переходить дорогу только по пешеходным переходам и отдавать предпочтение светлой, хорошо заметной одежде.

В ведомстве также призвали пешеходов при переходе дороги убедиться в отсутствии приближающихся автомобилей или в том, что транспортные средства полностью остановились на всех полосах движения.