Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством Агдамской районной центральной больницы - ФОТО

7 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился со строительством здания Агдамской районной центральной больницы на 210 коек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, министр здравоохранения Анар Байрамов проинформировал главу государства о ходе строительных работ.

Было отмечено, что на территории общей площадью более 6 гектаров возводятся главное здание больничного комплекса, дополнительные корпуса, а также вспомогательные постройки и сооружения. В больничном комплексе будут функционировать административное, приемное, сердечно-сосудистое отделения, отделения скорой медицинской помощи, терапии, кардиологии, хирургии, травматологии-ортопедии, офтальмологии, ЛОР, педиатрии и другие. Здесь также предусматривается создание функциональной и детской поликлиник, клинико-диагностической лаборатории, отделений лучевой диагностики, гемодиализа, физиотерапии и медицинской реабилитации. Больница будет оснащена медицинским оборудованием, отвечающим современным стандартам.

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