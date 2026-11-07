https://news.day.az/society/1872769.html НАНА назвала провокацией слухи о назначении Исы Габиббейли Рамизом Мехтиевым Упоминание в социальных сетях имени президента Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Исы Габиббейли среди лиц, которым Рамиз Мехтиев якобы намеревался предоставить должности, является очередной провокацией против руководства академии.

НАНА назвала провокацией слухи о назначении Исы Габиббейли Рамизом Мехтиевым

Общество, 7 ноября 2026 13:05 (UTC +04:00) 242
НАНА назвала провокацией слухи о назначении Исы Габиббейли Рамизом Мехтиевым

Упоминание в социальных сетях имени президента Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Исы Габиббейли среди лиц, которым Рамиз Мехтиев якобы намеревался предоставить должности, является очередной провокацией против руководства академии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом говорится в заявлении отдела по связям с общественностью НАНА.

В заявлении отмечается, что в период, когда Рамиз Мехтиев занимал пост президента академии, ее руководством был принят ряд официальных решений об освобождении Исы Габиббейли от занимаемой должности и сокращении его полномочий.

В частности, согласно решению Президиума НАНА №1/15 от 8 января 2021 года, подписанному Рамизом Мехтиевым, Иса Габиббейли был освобожден от должности первого вице-президента академии и назначен исполняющим обязанности вице-президента.

Кроме того, решением заседания Президиума НАНА от 26 января 2022 года, проходившего под председательством Рамиза Мехтиева, Отделение гуманитарных и общественных наук, которым Иса Габиббейли руководил с 2013 года, было разделено на два самостоятельных подразделения. При этом Отделение общественных наук было выделено в отдельную структуру, что привело к сокращению должностных полномочий Габиббейли.

Спустя несколько дней, 7 февраля 2022 года, Иса Габиббейли обратился к руководителю НАНА с заявлением об освобождении от должности вице-президента по Отделению гуманитарных наук.

"В условиях реального положения дел и сложившихся отношений информация о том, что Рамиз Мехтиев якобы намерен предоставить должность Исе Габиббейли, служит очередной попыткой очернить руководство НАНА, используя нынешнюю ситуацию", - говорится в заявлении.

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Как подать в суд за клевету в интернете? - объяснил судья 6 ноября 11:17 (UTC+04), Общество 811
Посол Китая обозначила перспективы сотрудничества с Азербайджаном 6 ноября 11:14 (UTC+04), Политика 1 541
Сегодня День Азербайджанского телевидения и радио 6 ноября 11:15 (UTC+04), Общество 760
Гражданин Индии скончался в аэропорту в Баку 6 ноября 11:10 (UTC+04), Общество 857
Задержан глава известного магазина стройматериалов в Азербайджане 6 ноября 11:07 (UTC+04), Общество 907
“Azərbaycanın Zəfəri: hərbi strategiya, diplomatiya və milli birlik” mövzusunda respublika elmi-praktiki konfransı keçirilib - FOTO 6 ноября 11:07 (UTC+04), Azərbaycanca 1 576
Китай подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана 6 ноября 11:06 (UTC+04), Политика 1 538
В Баку водитель насмерть сбил пожилую женщину 6 ноября 11:04 (UTC+04), Общество 852
Товарооборот Китая и Азербайджана достиг исторического максимума 6 ноября 11:01 (UTC+04), Экономика 1 529
İtkin düşən 3 nəfər tapıldı 6 ноября 10:59 (UTC+04), Azərbaycanca 1 510
Посол Лу Мэй отметила потенциал китайско-азербайджанских отношений 6 ноября 10:56 (UTC+04), Политика 1 499
Sosial şəbəkələrdə təhqirə məruz qalanlar nə etməlidir? 6 ноября 10:54 (UTC+04), Azərbaycanca 1 485
В Гяндже проходит Форум сотрудничества НПО Азербайджана - ФОТО 6 ноября 10:43 (UTC+04), Общество 791
Армения может остаться без права голоса в ОДКБ 6 ноября 10:39 (UTC+04), В мире 1 496
Стало известно, когда пройдет XXI съезд КП Китая 6 ноября 10:37 (UTC+04), В мире 1 524
Китай намерен расширять межпартийное сотрудничество с Азербайджаном 6 ноября 10:33 (UTC+04), Политика 13 910
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Перуанский портал рассказал об исторической Победе Азербайджана - ФОТО 6 ноября 10:17 (UTC+04), Политика 2 263
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Азербайджан и Украина подписали план действий по развитию экономических связей - ФОТО 6 ноября 10:14 (UTC+04), Экономика 1 599
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Азербайджанская нефть подорожала 6 ноября 10:05 (UTC+04), Экономика 1 582
Baker Hughes видит потенциал для работы за пределами АЧГ и "Шах Дениз" - региональный вице-президент - ИНТЕРВЬЮ 6 ноября 10:01 (UTC+04), Экономика 1 616
Новые поезда и маршруты: перспективы железных дорог Азербайджана - РАСКЛАД от Рауфа Агамирзаева 6 ноября 09:50 (UTC+04), Экономика 5 176
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Золото и серебро подешевели 6 ноября 09:31 (UTC+04), Экономика 1 611
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