НАНА назвала провокацией слухи о назначении Исы Габиббейли Рамизом Мехтиевым

Упоминание в социальных сетях имени президента Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Исы Габиббейли среди лиц, которым Рамиз Мехтиев якобы намеревался предоставить должности, является очередной провокацией против руководства академии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом говорится в заявлении отдела по связям с общественностью НАНА.

В заявлении отмечается, что в период, когда Рамиз Мехтиев занимал пост президента академии, ее руководством был принят ряд официальных решений об освобождении Исы Габиббейли от занимаемой должности и сокращении его полномочий.

В частности, согласно решению Президиума НАНА №1/15 от 8 января 2021 года, подписанному Рамизом Мехтиевым, Иса Габиббейли был освобожден от должности первого вице-президента академии и назначен исполняющим обязанности вице-президента.

Кроме того, решением заседания Президиума НАНА от 26 января 2022 года, проходившего под председательством Рамиза Мехтиева, Отделение гуманитарных и общественных наук, которым Иса Габиббейли руководил с 2013 года, было разделено на два самостоятельных подразделения. При этом Отделение общественных наук было выделено в отдельную структуру, что привело к сокращению должностных полномочий Габиббейли.

Спустя несколько дней, 7 февраля 2022 года, Иса Габиббейли обратился к руководителю НАНА с заявлением об освобождении от должности вице-президента по Отделению гуманитарных наук.

"В условиях реального положения дел и сложившихся отношений информация о том, что Рамиз Мехтиев якобы намерен предоставить должность Исе Габиббейли, служит очередной попыткой очернить руководство НАНА, используя нынешнюю ситуацию", - говорится в заявлении.