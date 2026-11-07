Раскрыт способ ускорить старый компьютер

Отключение анимаций может ускорить старые персональные компьютеры (ПК) с Windows. Об этом сообщает издание MakeUseOf, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Редактор портала Панкил Шах объяснил, что по умолчанию Windows 11 использует эффекты плавного появления окон, теней, размытия и прозрачности. Они делают интерфейс визуально привлекательнее, но требуют дополнительных ресурсов. В связи с этим Шах рекомендовал отключить эти анимации на старых и "слабых" устройствах, чтобы освободить ресурсы под более важные задачи.

Специалист посоветовал зайти в раздел "Специальные возможности", потом перейти в подраздел "Визуальные эффекты" и деактивировать "Эффекты анимации" и "Эффекты прозрачности". Также журналист раскрыл и более радикальный способ ускорения ПК - открыть параметр "Настройка представления и производительности системы" и выбрать режим максимального быстродействия.

Выбранные настройки могут ухудшить внешний вид операционной системы: отключаются сглаживание текста, эскизы файлов и часть анимаций. Дополнительно автор заметки посоветовал зайти в пункт настроек "Питание и батарея", который находится в разделе "Система", и установить режим питания "Максимальная производительность". По словам Шаха, автономность ноутбуков при такой настройки сократится, но девайс будет работать быстрее.