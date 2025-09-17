Бесславный конец «армянского проекта»

Автор: Лейла Таривердиева

Намерение правительства Армении удалить изображение горы Агрыдаг ("Арарат") с пограничных штампов республики привело к новым приступам национализма, которые, захватили реваншистскую оппозицию и пользователей соцсетей, особенно тех, что живут далеко от Армении и проблем "исторической родины" не переживают. В самой стране особого недовольства по этому поводу не наблюдается. Простым армянам, по большому счету, все равно, что нарисовано на штампе и даже на гербе, их больше интересует открытие границ и наступление нормальной жизни. Происходящее в регионе не могло не убедить массы, что турецкая гора никогда не станет армянской, сколько не говори "халва", а продолжение официально оформленных претензий к территориям соседа закончится для Армении неотвратимой самоликвидацией.

Напомним, что правительство Армении 11 сентября приняло поправки, согласно которым, начиная с 1 ноября 2025 года, на въездных печатях в армянских паспортах больше не будет символа горы Арарат.

Это решение уже окрестили демонтажем идентичности, отступлением перед требованиями Баку и Анкары, капитуляцией армянских властей и так далее. Между тем, шаги, предпринимаемые правительством Пашиняна, служат как раз спасению армянской идентичности от самой себя. Точнее, от нездоровой начинки, которую необходимо удалить ради будущего армянской государственности.

Армения не может рассчитывать на нормальные отношения с соседями, претендуя на их земли. А присутствие Агрыдага в армянской символике есть откровенная претензия к данной территории. Причем, армянству нужна даже не сама гора, а ее якобы причастность к библейской истории о Ное. Доказывая, что гора является "исконно армянской", идеологи армянской исключительности доказывают таким образом первородство армянства как проточеловечества. Наверное, всем знакомы сказки об армянском происхождении Ноя и прочих лиц, находившихся в библейском Ковчеге. Истеря против решения правительства, оппозиция протестует против угрозы опоры, на которой многие годы создавалась та самая армянская идентичность. Это очень зыбкая опора, потому что слеплена из нездоровых фантазий и преступных претензий к чужому. Армянский народ уже начинает догадываться об этом, и реваншистов это очень беспокоит.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Историк, политолог, директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов:

"Во время встречи спецпредставителей Турции и Армении на турецко-армянской границе и обсуждений вопросов открытия границ, транспортного сообщения и турецких проектов в Армению, одним из условий развития отношений с турецкой стороны было убрать изображение Агрыдага с государственной символики. Поэтому было принято решение об удалении изображения с пограничных штампов. Следует ожидать продолжения подобных мер, уже со стороны других ведомств, использующих Агрыдаг в качестве символики.

Нарратив о якобы принадлежности Агрыдага армянам был внедрен в армянское сознание в 17-18 веках благодаря иезуитам. До того Агрыдаг не являлся никаким символом для армян. В основу нарративов была заложена библейская история о Ное и о том, что Ковчег причалил к горе "Арарат". Миф об армянском "Арарате" был измышлен и скомпонован в недрах европейских церквей и монархий и преподнесен армянской церкви, которая и привила его армянскому народу. Период формирования национального самосознания у армянского народа пришелся на 17-19 века, и тогда до армян был донесен миф о том, что Агрыдаг, оказывается, имеет какое-то особое символическое значение для этого народа.

Кому это было нужно? Это было важно для европейских колониальных проектов в нашем регионе. Им нужна была точка символической опоры, и Агрыдаг стал таковой.

Этот период уходит на свалку истории. И сам "армянский проект", и его символика, должен исчезнуть. Процесс уже идет. Мы не знаем, насколько глубоко он охватил армянское общество, но видим, что у руководства Армении есть желание избавить свой народ от этого комплекса неполноценности и нагромождения мифов, через которые им управляют, фактически принося его же в жертву. Ведь каждый раз по итогу таких претензий Армении на территории соседей потери несет сам армянский народ. Такая ситуация повторялась циклично неоднократно. "Армянский проект" используется его создателями - Западом и Россией - для реализации собственных целей, и после того, как проект не приносит желаемых результатов, армянский народ остается один на один со своими проблемами.

Есть надежда, что на этот раз руководству страны удастся вывести армянский народ из этого заколдованного круга. Но для этого необходимы реформы в образовании, исторической науке, в пропагандистских методах армянской церкви, являющейся застрельщиком этого процесса. Соседи Армении, а первую очередь мы, будем помогать санации, то есть очищению сознания армянского общества от этих штампов. Как директор Центра истории Кавказа могу сказать, что у нас есть возможности помочь армянской стороне в этом процессе".

Отметим, что ситуация достаточно проста для понимания. Казалось бы, что тут сложного - каким будет твой привет, таким будет и ответ соседа. Никол Пашинян понимает, что будет облит политическими "помоями", и все же старается что-то изменить.

Объясняя удаление картинки со штампа, депутат от правящей партии Артур Ованнисян заявил, что Армения в отношениях с соседями опирается на Алма-Атинскую декларацию. Почему? "Да потому что каждое наше действие, будь то в форме подписания или заявления, никоим образом не должно посылать соседним странам опасных месседжей".

Изображение на штампе или гербе горы, находящейся на суверенной территории Турции, это откровенно опасный месседж, который в Анкаре всегда имеют в виду. К сожалению, в нашем регионе армянство зарекомендовало себя с очень плохой стороны - как токсичная общность, жадная до чужих благ и земель и не гнушающаяся для достижения этих целей никакими средствами. Убирая со штампа Агрыдаг, Армения шлет Анкаре уже не опасный, а позитивный месседж, давая понять, что готова к признанию реалий, в том числе исторических.

Как написала на своей странице в Фейсбуке армянская журналист и блогер Натали Алексанян, "даже если мы изобразим на печати Армению Тиграна Великого, от моря до моря, реальность не изменится. Так же, как изображение "Арарата" (кавычки наши - ред.) не изменило ее, но вместо этого создало угрозы безопасности. А все остальное - пафос и способ продать людям "Арарат" в виде политических монет. У нас нет родины вне Армении".

Надо сказать, что карту "Арарата" армянская сторона активно разыгрывает много лет, используя в различных вариантах. Например, для привлечения денег диаспоры. Несколько лет назад было объявлено о планах построить и продать "репатриантам" дома с видом на Агрыдаг. "Желающих утром, попивая кофе, смотреть на "Арарат", много", - заявлял журналистам тогдашний губернатор Араратской области.

Помнится, в Армении как-то даже обсуждалась необходимость увеличить Агрыдаг на государственном гербе страны. Он, мол, слишком маленький, хотя сама гора большая...