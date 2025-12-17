Беларусь участвует в проектах по восстановлению Карабаха

Беларусь активно участвует в совместных проектах по восстановлению Карабаха.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил посол Беларуси в Азербайджане Дмитрий Пиневич, выступая на пресс-конференции, посвящённой итогам 2025 года.

По словам Пиневича, в течение года он неоднократно посещал различные регионы Азербайджана.

"За этот год я несколько раз побывал в Гяндже, семь раз посетил Карабах, а также Шахдаг, Гусар, Губу, Хачмаз, Лянкяран, Шеки, Шамахы и Гобустан. Неповторимость и красота каждого уголка Азербайджана поражают. В планах обязательно посетить Нахчыван", - отметил посол.

Он также подчеркнул, что Беларусь нацелена на реализацию двусторонних проектов по всему Азербайджану. "Наше направление деятельности заключается в том, чтобы в каждом секторе народного хозяйства и в каждом регионе Азербайджана был реализован двусторонний проект - промышленный, исторический, культурный или иной", - сказал Пиневич.