Саркози подозревают в подкупе свидетеля

Национальная финансовая прокуратура Франции запросила новый судебный процесс в отношении экс-президента Франции Николя Саркози, а также еще десяти человек в связи с подозрением в подкупе свидетеля по делу о финансировании предвыборной кампании Саркози в 2007 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP).

Прокуратура выдвинула в отношении Саркози обвинения в "участии в преступном сообществе с целью совершения мошенничества в составе организованной группы" и "пособничестве в подкупе свидетеля". Среди других подозреваемых в ходатайстве прокуратуры фигурируют супруга бывшего президента, Карла Бруни, в отношении которой выдвинуто обвинение только по первому из двух перечисленных пунктов, и известная в мире папарацци и светской прессы экс-глава фотоагентства Bestimage 78-летняя Мишель Маршан, которую обвиняют в "подкупе свидетеля" и "участии в преступном сообществе с целью подкупа лиц, исполняющих судебные функции в Ливане".

По версии следствия, подозреваемые предпринимали попытки "обмануть правосудие, используя мошеннические средства для оправдания Николя Саркози". Среди прочего это связано с отзывом показаний одним из ключевых свидетелей по делу о финансировании предвыборной кампании Саркози в 2007 году лидером Ливии (1969-2011) Муаммаром Каддафи. Речь идет о франко-ливанском предпринимателе Зиаде Такиеддине, который с 2012 года заявлял журналистам о подобном финансировании, а в интервью агентству Mediapart в 2016 году он прямо утверждал, что в период с ноября 2006 года по начало 2007 года он трижды передавал деньги Клоду Геану, главе администрации Николя Саркози, а также самому бывшему главе государства. Такеддину также были предъявлены обвинения, однако в июне 2020 года, после того как был осужден на 5 лет лишения свободы по другому делу, он уехал в Ливан, где резко изменил позицию и отрицал свои прежние заявления о финансировании кампании Саркози. 23 сентября 2025 года журнал Le Point сообщил, что предприниматель умер в Бейруте в возрасте 75 лет.

Обвинительный приговор

70-летний экс-президент Франции, занимавший этот пост в 2007-2012 годах, 25 сентября был признан виновным в соучастии в преступной группе по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании, но оправдан по обвинениям в сокрытии хищения госсредств и пассивной коррупции. При этом суд не установил факта нелегального финансирования избирательной кампании 2007 года. Саркози приговорили к пяти годам лишения свободы. 21 октября он начал отбывать наказание в одиночной камере тюрьмы Санте в XIV округе Парижа и провел там 21 день.

10 ноября Апелляционный суд Парижа удовлетворил ходатайство адвокатов Саркози об отмене предварительного тюремного заключения и переводе его под судебный контроль. По условиям судебного контроля ему запрещено покидать территорию Франции и общаться с любым действующим министром юстиции Франции на время судебного разбирательства, включая Жеральда Дарманена, который до оглашения нынешнего решения навещал его в тюрьме Санте. Рассмотрение апелляции Саркози на вынесенный в конце сентября приговор по делу о финансировании его предвыборной кампании ожидается в марте 2026 года.