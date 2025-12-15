Украина и США обсудили мирный план в Берлине

Второй раунд переговоров американской и украинской делегаций в Берлине завершился.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил советник по коммуникациям президента Украины Володимира Зеленского Дмитрий Литвин.

По его словам, стороны детально обсудили мирный план из 20 пунктов. Украинские СМИ уточняют, что встреча длилась около двух часов.

Первый раунд прошел в Берлине 14 декабря, он длился около пяти часов. Стороны договорились продолжить переговоры в понедельник утром.

В состав делегации США входят спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа предприниматель Джаред Кушнер. С украинской стороны участвуют Зеленский, секретарь Совбеза Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Ранее мы сообщали, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил о достижении "большого прогресса" по итогам воскресной встречи с украинской делегацией в Берлине.