В чемпионате Азербайджана по дзюдо пройдут командные соревнования

В заключительный день чемпионата Азербайджана по дзюдо среди молодежи до 20 лет состоятся командные соревнования.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, турнир пройдет в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе. В соревнованиях среди юношей примут участие восемь команд, представляющих семь клубов и спортивных обществ, которые поборются за Кубок.
Командные встречи пройдут в весовых категориях -66 кг, -73 кг, -81 кг, -90 кг и +90 кг.
