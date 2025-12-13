Назван объем прибыли Азербайджана от экспорта газа в Грузию

В январе-октябре текущего года из Азербайджана в Грузию было экспортировано 1,890 млрд кубометров природного газа (в газообразном состоянии) на сумму 198,970 млн долларов США.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном комитете по статистике Азербайджана.

Согласно данным, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель в стоимостном выражении сократился на 64,6 млн долларов США или на 24,5%, а в физическом объёме - на 880,2 млн кубометров или на 31,8%.

Для сравнения отметим, что в январе-октябре 2024 года из Азербайджана в Грузию было экспортировано 2,771 млрд кубометров природного газа общей стоимостью 263,595 млн долларов США.

Отметим также, что в январе-октябре 2025 года Азербайджан в целом экспортировал за рубеж 20,649 млрд кубометров природного газа на сумму 7,418 млрд долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 569,3 млн долларов США или на 8,3% больше в стоимостном выражении, однако на 690,003 млн кубометров или на 3,2% меньше по объёму.

В то же время за первые 10 месяцев текущего года в Азербайджан было импортировано 252,158 млн кубометров природного газа на сумму 39,151 млн долларов США. Это вдвое меньше в стоимостном выражении (на 40,2 млн долларов США) и на 243,6 млн кубометров или на 49,1% меньше по объёму по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее мы сообщали, что экспорт газа в Сирию принес Азербайджану десятки миллионов долларов.