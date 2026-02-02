В Европе раскритиковали фон дер Лейен

Использование председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен "президентского" стиля управления вредит всей Европе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил европейскому изданию Politico бывший еврокомиссар по вопросам занятости и социальных прав Николас Шмит.

"У меня сложилось впечатление, что сейчас членов комиссии в значительной степени заставили замолчать. Система организации очень централизованная - называйте ее президентской или какой-либо другой. Это не идет на пользу ни коллегии еврокомиссаров, ни Еврокомиссии, ни Европе в целом", - подчеркнул он.

Шмит также отметил, что у Еврокомиссии не было долгосрочного видения и стратегического планирования.

"Проводилось ли у нас настоящее стратегическое обсуждение Европы в мире, который уже тогда сильно отличался от того, каким мы его знали раньше? У нас не было настоящего стратегического подхода, настоящей стратегии", - сказал он о первом сроке фон дер Лейен.