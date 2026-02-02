Есть ли спрос на заказы в домах торжеств перед Рамазаном?

До начала месяца Рамазан остаются считанные дни. В этот период проведение свадебных торжеств в банкетных залах практически прекращается. Именно поэтому ежегодно накануне Рамазана в ресторанах и свадебных домах наблюдается резкий рост спроса на проведение свадеб. Какова ситуация в этом году?

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, представители банкетных залов отмечают, что в январе-феврале количество свадебных мероприятий традиционно сокращается. Подчеркивается, что в этом году сохраняется аналогичная тенденция.

Администраторы свадебных домов заявляют, что в преддверии Рамазана ожидаемого оживления свадебного рынка в этом году не наблюдается, чему есть несколько причин.

В то же время представители ресторанов отмечают, что наиболее активный период заказов свадеб приходится на время после окончания Рамазана. Уже сейчас ряд заказчиков зарезервировали банкетные залы на даты после завершения священного месяца.

Отметим, что в этом году начало месяца Рамазан ожидается 19 февраля.

Праздник Рамазан байрамы в Азербайджане будет отмечаться 20 и 21 марта.

Представляем более подробный видеоматериал: