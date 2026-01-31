Дорожная полиция обратилась к водителям

В выходные дни значительное увеличение количества транспортных средств на автомобильных дорогах республиканского значения требует особого внимания к обеспечению безопасности дорожного движения. В условиях интенсивного потока транспорта, направляющегося за пределы города, в туристические и зоны отдыха, дорожно-транспортные происшествия чаще всего происходят из-за спешки водителей, невнимательности и неправильной оценки дорожной обстановки.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции к водителям.

Отмечается, что несмотря на усиление контрольных и профилактических мероприятий на автомобильных дорогах республики в выходные дни, обеспечение безопасности не ограничивается лишь административным надзором. Формирование безопасной среды на дорогах в первую очередь зависит от личной ответственности каждого водителя и его поведения за рулем.

Главное управление Государственной дорожной полиции напоминает водителям, отправляющимся в поездку, что выезд на дорогу на технически неисправном автомобиле, управление транспортом в утомленном или сонном состоянии, несоблюдение дистанции, превышение скорости, а также нарушения правил обгона и маневрирования многократно повышают риск ДТП и во многих случаях приводят к тяжелым последствиям. Особенно при дальних поездках важно делать перерывы, заранее проверять техническое состояние автомобиля и двигаться с учётом дорожных условий.