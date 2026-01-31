В Баку произошла цепная авария.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на lent.az, инцидент случился на дороге "Sea Breeze" в Сабунчинском районе.

Автомобиль "Toyota Aqua", двигавшийся над озером Бёюкшор, потерял управление и выехал через бетонное ограждение на встречную полосу. В результате столкнулись несколько машин.

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие.