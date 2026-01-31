https://news.day.az/society/1813148.html В Баку произошла цепная авария - ФОТО В Баку произошла цепная авария. Как сообщает Day.Az со ссылкой на lent.az, инцидент случился на дороге "Sea Breeze" в Сабунчинском районе. Автомобиль "Toyota Aqua", двигавшийся над озером Бёюкшор, потерял управление и выехал через бетонное ограждение на встречную полосу. В результате столкнулись несколько машин.
В Баку произошла цепная авария - ФОТО
В Баку произошла цепная авария.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на lent.az, инцидент случился на дороге "Sea Breeze" в Сабунчинском районе.
Автомобиль "Toyota Aqua", двигавшийся над озером Бёюкшор, потерял управление и выехал через бетонное ограждение на встречную полосу. В результате столкнулись несколько машин.
Пока неизвестно, есть ли пострадавшие.
