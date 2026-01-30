Экономика решает все: Азербайджан важнее Армении и для Индии

Автор: Акпер Гасанов

За последние годы отношения Азербайджана и Индии все чаще оказываются в центре внимания - как в политическом, так и в экономическом измерении. На фоне периодически звучащих в индийском политическом пространстве про-армянских и анти-азербайджанских заявлений, реальные цифры демонстрируют совершенно иную картину: именно Азербайджан остается главным экономическим партнером Индии на Южном Кавказе, а инвестиционные потоки из Дели в Баку значительно превосходят все, что Индия имеет в Армении.

Свежий отчет Евразийского банка развития "Евразийский регион и страны-партнеры из Азии: анализ инвестиционных потоков" подтверждает эту тенденцию. Согласно документу, с 2016 года по конец первой половины 2025 года объем накопленных прямых иностранных инвестиций Индии в экономику Азербайджана вырос с 480 млн долларов до 1,26 млрд долларов США. Таким образом, всего за девять лет индийское инвестиционное присутствие увеличилось более чем в два с половиной раза.

Примечательно, что Азербайджан стал вторым по значимости получателем индийских ПИИ в Евразийском регионе. Однако еще более показательным является другой факт: все это индийское присутствие фактически сосредоточено вокруг одного стратегического инвестора - государственной энергетической компании ONGC Videsh Limited.

Напомню, что ONGC Videsh - дочерняя структура крупнейшей нефтегазовой корпорации Индии ONGC - присутствует в Азербайджане с 2013 года. Именно тогда компания вошла в ключевые энергетические активы страны: нефтегазовый кластер "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и трубопроводную систему Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

Эти проекты являются не просто коммерческими объектами. Они составляют основу экспортного потенциала Азербайджана, формируют энергетическую архитектуру всего региона и имеют стратегическое значение для Европы и глобальных рынков. Для Индии участие в них - это не жест дипломатии, а прагматичная инвестиция в энергетическую безопасность и доступ к ресурсам.

В 2024 году ONGC Videsh расширила свое присутствие, подписав соглашение с норвежской Equinor о покупке дополнительных долей: 0,615% в проекте АЧГ и 0,737% в компании BTC Co - операторе нефтепровода БТД. Эти приобретения дополнили уже существующие доли компании: 2,31% в АЧГ и 2,36% в BTC. Именно после этой сделки общий объем индийских инвестиций в Азербайджане достиг 1,26 млрд долларов.

Таким образом, перед нами пример классического экономического прагматизма: Индия вкладывается не в политические лозунги, а в реальные энергетические активы страны, которая является ключевым поставщиком и транзитером ресурсов. Но, инвестиции - это лишь одна сторона картины. Не менее важно рассмотреть торговый оборот между двумя странами. Хотя по масштабам глобальной торговли Азербайджана, Индия пока не входит в число крупнейших партнеров, динамика остается положительной.

По данным международных торговых платформ, в течение 2025 года продолжался рост поставок индийских товаров в Азербайджан. Экспорт Индии в Азербайджан в ноябре 2025 года составил около 6 млн долларов, что превышает показатели предыдущего года. Основу торговли составляют индийские промышленные товары, фармацевтика, техника и потребительская продукция, тогда как азербайджанский экспорт в Индию в значительной степени связан с энергоносителями.

При этом общий внешнеторговый оборот Азербайджана по итогам 2025 года превысил 49 млрд долларов, что подчеркивает: индийское направление пока занимает умеренную долю, но имеет потенциал расширения - прежде всего на фоне роста интереса Индии к евразийским энергетическим маршрутам. Особенно показательно сравнение с Арменией, которую индийская политическая риторика нередко представляет как "естественного союзника" в регионе. Экономические данные, однако, демонстрируют противоположное.

Торговля Индии с Арменией действительно растет, но остается значительно меньшей по масштабам и в основном измеряется десятками миллионов долларов. Например, экспорт Индии в Армению по данным на ноябрь 2025 года составил около 35 млн долларов - цифра, которая выглядит заметной лишь на фоне крайне низкой базы прошлых лет.

Однако ключевое отличие заключается в инвестициях. В Армении нет ни одного сопоставимого индийского проекта уровня АЧГ или БТД. Индийские прямые инвестиции в армянскую экономику остаются либо минимальными, либо статистически незначительными. В отличие от Азербайджана, для Индии Армения не является объектом стратегических инвестиций. Это создает очевидную асимметрию: Азербайджан является для Индии реальным экономическим партнером, а Армения - скорее объектом политических симпатий без серьезного инвестиционного наполнения.

На этом фоне особенно ярко проявляется главный парадокс. В индийском политическом и медиапространстве время от времени звучат заявления с анти-азербайджанскими нотами и демонстративной поддержкой армянской позиции. Однако реальные деньги, реальные инвестиции и реальные торговые интересы направлены не в Ереван, а в Баку. И это закономерно. Азербайджан - энергетический центр региона, страна с устойчивыми экспортными потоками, развитой инфраструктурой и стратегическим значением для международных рынков. Именно поэтому Индия вкладывает более миллиарда долларов в азербайджанский нефтегазовый сектор, расширяя участие в крупнейших проектах страны. Экономическая реальность оказывается сильнее политических деклараций. Капитал не руководствуется эмоциями, а следует за ресурсами, инфраструктурой и выгодой.