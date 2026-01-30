В группе B Азербайджанской баскетбольной лиги пройдет матч "Нахчыван" - "Губа"

Сегодня в группе B 15-го тура Азербайджанской баскетбольной лиги (АБЛ) состоится еще один матч.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, "Нахчыван" встретится с "Губой". Игра пройдет в Бакинском дворце спорта и начнется в 19:00.

Отметим, что 15-й тур Азербайджанской баскетбольной лиги завершится 1 февраля. На данный момент "Нахчыван" с 25 очками занимает второе место в турнирной таблице АБЛ, тогда как "Губа", имея 19 очков, располагается на третьей позиции.

Вчерашний матч между "Лянкяраном" и "Ордой" завершился победой "Орду" со счетом 103:63.