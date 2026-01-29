Португалию накрыл разрушительный циклон

Атлантический циклон "Кристин" обрушился на Португалию, причинив наибольший ущерб центральным и северным регионам страны.

Как передает Day.Az, стихия привела к гибели как минимум пяти человек, сотни тысяч остались без электроснабжения. Ураган вызвал масштабные наводнения, оползни и значительные разрушения инфраструктуры.

Власти сообщили, что в отдельных городах скорость порывов ветра достигала почти 150 км/ч. Шторм, который в Португалии назвали экстремальным климатическим явлением, заставил закрыть школы, повредил здания и вызвал серьёзные перебои в работе транспорта.