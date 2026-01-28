Законопроект «О правах ребенка» обсужден в комитете по правам человека Милли Меджлиса

28 января состоялось очередное заседание комитета Милли Меджлиса по правам человека.

Как сообщает Day.Az, председатель комитета Захид Орудж заявил на заседании, что будут обсуждены два законопроекта, вынесенные на первое чтение.

Вначале на мероприятии был рассмотрен проект закона Азербайджанской Республики "О правах ребенка". Представляя документ, председатель комитета Захид Орудж подчеркнул важность воспитания детей здоровыми и образованными, их воспитания в духе патриотизма и формирования как личности. Было отмечено, что в законопроекте определяются основные принципы государственной политики Азербайджанской Республики в отношении детей, их права и свободы, государственные гарантии реализации этих прав и свобод, а также основы государственного контроля в данной сфере. В проекте закреплены основные понятия, сфера применения закона и цели государственной политики в отношении детей.

В документе также отражены основные обязанности государства по обеспечению прав и свобод детей, реализация программ поддержки в сфере защиты прав ребенка, ключевые гарантии приоритета интересов детей, а также вопросы, связанные с их правом на жизнь и развитие. Наряду с этим, в соответствующих статьях закреплены права ребенка на сохранение индивидуальности, воспитание, охрану жизни и здоровья, свободу и личную неприкосновенность, защиту чести и достоинства, а также другие права.

В проекте нашли отражение вопросы защиты детей в период военных конфликтов, а также детей, пострадавших в результате стихийных бедствий, несчастных случаев и аварий; профилактические меры по предотвращению попадания детей в трудные жизненные условия; выявление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и их социальная защита; права детей с инвалидностью, детей, лишенных родительского попечения, беспризорных, одиноких или находящихся в социально опасном положении.

Отмечено, что в новом законопроекте гарантии государства по правам ребенка отражены в более широком формате, а также предусмотрено правовое регулирование, основанное на комплексном подходе к защите прав и законных интересов детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, в проект включены принципиальные положения, вытекающие из международных норм в сфере производства по делам, связанным с детьми, а также механизм государственного контроля за реализацией прав ребенка.

Затем на заседании был представлен законопроект о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс, Семейный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, а также в законы "О молодежной политике", "Об утверждении Положения о комиссиях по защите прав ребенка", "О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", "О физической культуре и спорте", "О социальной службе", "О рекламе", "Об ограничении использования табачных изделий", "О защите детей от вредоносной информации" и "О медиа" (первое чтение).

Отмечено, что документ предусматривает внесение согласованных изменений в ряд законодательных актов с целью обеспечения прав и свобод детей и формирования правовых основ гарантий прав ребенка, вытекающих из проекта закона "О правах ребенка". Предлагаемые изменения позволят учитывать приоритетные интересы детей при осуществлении правосудия по делам, связанным с детьми, обеспечивать защиту их персональных данных, совершенствовать механизм выявления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также установить новые законодательные гарантии защиты детей от насилия.

В обсуждениях по вопросам приняли участие заместитель председателя комитета Арзухан Али-заде, Рази Нуруллаев, Бахруз Магеррамов, Нагиф Гамзаев, Мубариз Гурбанлы, Севиль Микаилова, Хикмет Мамедов, Вугар Рагимзаде, Турал Гянджалиев, Эльман Насиров, заведующий отделом социального законодательства Аппарата парламента Адил Велиев, а также участвовавшие в заседании заведующая отделом правового обеспечения Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Талия Ибрагимова, председатель Общественного объединения помощи женщинам "Темиз дюнья" (Чистый мир) Мехрибан Зейналова и заведующий отделом политики социального обеспечения министерства труда и социальной защиты населения Бабек Гусейнов. Выступившие высказали свои мнения по проекту, а также озвучили ряд замечаний и предложений.

В выступлениях говорилось о преимуществах нового законопроекта, актуальности закрепленных в документе положений, важности физического, нравственного и интеллектуального развития детей, влиянии цифровой среды на развитие детей и других вопросах.

По итогам обсуждений оба представленных законопроекта были рекомендованы к вынесению на пленарное заседание Милли Меджлиса в первом чтении.

В заседании приняли участие члены комитета Азер Аллахверанов, Мирджалил Гасымлы, представители соответствующих структур и другие официальные лица.