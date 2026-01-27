Ученые перевели стрелки «Часов Судного дня»

Ученые перевели стрелки символических "Часов Судного дня" на четыре секунды ближе к "ядерной полуночи".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на видеоконференции генеральный директор американского журнала "Бюллетень ученых-атомщиков" (Bulletin of the Atomic Scientists) Александра Белл.

По словам Белл, ученые пришли к заключению, что за 2025 год "человечество не добилось существенного прогресса в устранении экзистенциальных рисков".

"Часы Судного дня" показывают теперь 85 секунд до полуночи, это ближе, чем когда-либо.