https://news.day.az/unusual/1812335.html Ученые перевели стрелки «Часов Судного дня» Ученые перевели стрелки символических "Часов Судного дня" на четыре секунды ближе к "ядерной полуночи". Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на видеоконференции генеральный директор американского журнала "Бюллетень ученых-атомщиков" (Bulletin of the Atomic Scientists) Александра Белл.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на видеоконференции генеральный директор американского журнала "Бюллетень ученых-атомщиков" (Bulletin of the Atomic Scientists) Александра Белл.
По словам Белл, ученые пришли к заключению, что за 2025 год "человечество не добилось существенного прогресса в устранении экзистенциальных рисков".
"Часы Судного дня" показывают теперь 85 секунд до полуночи, это ближе, чем когда-либо.
