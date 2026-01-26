Сотрудник ANAMA умер во время международных учений в Камбодже

Сотрудник Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA), один из кинологов-сапёров Орхан Магеррамов, принимавший участие в международных учениях по гуманитарному разминированию в Королевстве Камбоджа, был госпитализирован в этой стране 14 января в связи с резким ухудшением состояния здоровья.

Об этом сообщили Day.Az в ANAMA.

Согласно информации, 18 января он был эвакуирован в специализированную клинику в Малайзии: "Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь сотрудника не удалось, и 25 января он скончался. В этой связи несколько дней назад сотрудники ANAMA были направлены в Малайзию. При поддержке посольства Азербайджана в Малайзии и во взаимодействии с организаторами учений принимаются меры по доставке тела Орхана Магеррамова на родину", - говорится в сообщении.