Между Специальным олимпийским комитетом и Федерацией дзюдо подписан меморандум

Между Специальным олимпийским комитетом и Федерацией дзюдо Азербайджана подписан меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, основной целью документа является поддержка реабилитации и психофизического развития лиц с интеллектуальными нарушениями посредством адаптивного дзюдо, создание доступной среды для атлетов, а также содействие развитию инклюзивного спорта.

В рамках соглашения стороны будут совместно развивать адаптивное дзюдо в стране, привлекать лиц с интеллектуальными нарушениями к занятиям этим видом спорта, а также реализовывать общие проекты и программы. Кроме того, предусмотрены организация просветительских мероприятий, тренингов и семинаров, а также повышение квалификации тренеров и профильных специалистов.

Меморандум подписали исполнительный вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Расуллу и президент Специального олимпийского комитета Мовлуд Миралиев.

По случаю подписания документа был также организован турнир по адаптивному дзюдо.