Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала генеральный директор отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая на открытии XIII Глобального Бакинского форума на тему "Преодоление разногласий в мире в переходный период".

"Глобальные вызовы делают сотрудничество не опцией, а необходимостью. Изменение климата ускоряется, усиливая угрозы стабильности. Разрыв в развитии и долговые проблемы замедляют прогресс по достижению целей устойчивого развития. В то же время быстрые технологические изменения, особенно в области искусственного интеллекта, трансформируют наши экономики и общества быстрее, чем системы управления успевают адаптироваться", - сказала она.

Валовая отметила, что эскалация военных действий на Ближнем Востоке - еще одно напоминание о том, насколько нестабильна региональная безопасность и как быстро кризисы могут отразиться на международной системе, подрывая мир и безопасность.