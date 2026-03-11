Жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) в Азербайджане не имеют законных оснований требовать с физических лиц отдельную плату за установку счетчиков.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, согласно законодательству Азербайджана, установка счетчиков газа, воды и электричества для потребителей-физических лиц должна осуществляться за счет предприятий-поставщиков. Это закреплено в законах "О газоснабжении", "Об электроэнергетике" и "О водоснабжении и сточных водах". В соответствии с этими законами взимание с граждан отдельной платы за установку счетчиков не предусмотрено.

В некоторых случаях ЖСК заявляют, что стоимость счетчиков включена в строительные расходы. В таком случае эти расходы могут быть включены в общую стоимость продажи квартиры. Однако после продажи квартиры требование отдельной оплаты за установку счетчиков не имеет правовых оснований.

На практике наблюдаются случаи, когда некоторые ЖСК требуют с граждан дополнительную оплату под предлогом установки счетчиков газа, воды или электричества. По заявлениям соответствующих ведомств, такие требования не считаются обоснованными, и граждане, столкнувшиеся с подобными ситуациями, могут обратиться в соответствующие государственные органы. В частности, можно подать жалобу в Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики, а также в другие компетентные структуры.