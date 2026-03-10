Сотрудничество Азербайджана и США направлено на продвижение диверсифицированного финансирования

Сотрудничество между Азербайджаном и Соединёнными Штатами направлено на продвижение диверсифицированного финансирования.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления Бакинской фондовой биржи (БФБ) Руслан Халилов в ходе американо-азербайджанской торгово-деловой конференции, посвященной 30-летию Торговой палаты США-Азербайджан в Вашингтоне.

Халилов подчеркнул роль BSE в обеспечении финансирования крупных инфраструктурных проектов в Азербайджане, отметив, что многие из них в настоящее время зависят от международных финансовых институтов или синдикатов местных и зарубежных банков. "Наша цель - увеличить участие через капиталовые рынки, интегрируя экосистемы, включающие финансовые учреждения, компании и организации, ответственные за управление финансовыми активами", - сказал он.

Он отметил, что подключение капиталовых рынков важно не только для капитализации акций, но и для интеграции систем между рынками с целью повышения эффективности и доступности. "Объединяя внутренние и международные рынки и используя распределённые финансовые системы, мы можем лучше поддерживать компании, ищущие финансирование, и предоставлять практические решения для инвесторов", - добавил Халилов.

Он также рассказал об опыте азиатских рынков, таких как Казахстан и Узбекистан, где интеграция экосистем и раннее внедрение технологических решений, включая системы высокочастотной торговли, способствовали эффективному подключению капиталовых рынков. По его словам, аналогичные подходы могут быть применены и в Азербайджане при сотрудничестве с США.

"Инвестиции в торговые системы - это ключевой первый шаг. Нужно развивать рынок, привлекать участников и обеспечивать технологическую инфраструктуру. Это вызов, но одновременно возможность диверсифицировать источники финансирования и увеличить ликвидность на рынках капитала", - подчеркнул он.

Халилов отметил предстоящее стратегическое партнёрство между Азербайджаном и США, добавив, что сотрудничество направлено на продвижение диверсифицированного финансирования, улучшение связности рынков и интеграцию передовых технологических решений для поддержки устойчивого роста в регионе.