Арагчи о переговорах с США

Иран не считает целесообразным проведение новых переговоров с США.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью телеканалу PBS.

У него спросили, связывалось ли руководство Тегерана с представителями США после избрания Моджтаба Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

Аракчи отметил, что Хаменеи пока не делал заявлений по этому вопросу, и все ожидают его будущих комментариев.

"Я не думаю, что сейчас на повестке дня будут новые контакты или переговоры с США. У нас есть очень горький опыт в отношениях с американцами", - заявил глава иранского МИД.