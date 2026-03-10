https://news.day.az/world/1821058.html Арагчи о переговорах с США Иран не считает целесообразным проведение новых переговоров с США. Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью телеканалу PBS. У него спросили, связывалось ли руководство Тегерана с представителями США после избрания Моджтаба Хаменеи новым верховным лидером Ирана.
Арагчи о переговорах с США
Иран не считает целесообразным проведение новых переговоров с США.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью телеканалу PBS.
У него спросили, связывалось ли руководство Тегерана с представителями США после избрания Моджтаба Хаменеи новым верховным лидером Ирана.
Аракчи отметил, что Хаменеи пока не делал заявлений по этому вопросу, и все ожидают его будущих комментариев.
"Я не думаю, что сейчас на повестке дня будут новые контакты или переговоры с США. У нас есть очень горький опыт в отношениях с американцами", - заявил глава иранского МИД.
