Удар Ирана по Нахчывану изменил восприятие безопасности в регионе

Удары иранских беспилотных летательных аппаратов по территории Нахчыванской Автономной Республики стали событием, которое резко изменило атмосферу безопасности на южнокавказском направлении. Даже если рассматривать эпизод исключительно в военном измерении, его значение выходит далеко за пределы локального инцидента. Нахчыван представляет собой изолированный эксклав Азербайджана, географически отделенный от основной территории страны, и потому любые удары по этой территории воспринимаются как особенно чувствительный вызов государственному суверенитету. Для Баку это не просто пограничный эпизод, а ситуация, в которой необходимо продемонстрировать способность государства реагировать на угрозы, исходящие извне.

Об этом сказала в беседе с Day.Az американский юрист, аналитик и правозащитник Ирина Цукерман.

По ее мнению, с точки зрения стратегической географии Нахчыван имеет особую ценность. Регион располагается на стыке нескольких важных транспортных и политических пространств. Он соединяет азербайджанские интересы с турецким направлением и одновременно находится рядом с иранской границей. Любое нарушение безопасности в этой зоне неизбежно приобретает региональное измерение. Поэтому даже ограниченный по масштабам удар дронами автоматически становится вопросом международной политики и регионального баланса сил.

"В подобной ситуации реакция Азербайджана носит закономерный характер. Государство, которое сталкивается с атакой на свою территорию, стремится не только обеспечить непосредственную безопасность населения, но и показать, что подобные действия будут иметь последствия. Ограничение грузового сообщения на границе с Ираном следует рассматривать именно в этом контексте. Это не просто техническая мера безопасности, а инструмент политического давления, который сигнализирует о серьезности претензий Баку.

При этом сама природа инцидента требует осторожной аналитической оценки. Даже если азербайджанская сторона прямо указывает на иранское направление происхождения беспилотников, важно учитывать сложность современной военной среды. Использование беспилотных систем, возможность их запуска с различных площадок и общая напряженность вокруг Ирана создают условия, при которых любые события могут иметь несколько интерпретаций. В подобных ситуациях всегда возникает вопрос о том, был ли удар частью сознательной стратегии, следствием эскалации более широкого конфликта или результатом ошибки и сбоя в управлении", - сказала Ирина Цукерман.

Политическое значение этого эпизода определяется еще и более широким региональным контекстом, считает американский аналитик. В момент, когда вокруг Ирана разворачивается крупный военно политический кризис, даже небольшие удары на периферии могут восприниматься как признаки расширения конфликта. Для государств Южного Кавказа это крайне чувствительный момент, потому что регион уже переживал периоды, когда внешние противостояния начинали влиять на местный баланс сил. Поэтому Баку стремится предотвратить формирование опасного прецедента, констатировала наша собеседница.

По словам Цукерман, с точки зрения Ирана ситуация также выглядит крайне сложной. Даже если Тегеран официально отвергает причастность, сам факт того, что соседнее государство публично обвиняет его в ударе по гражданской инфраструктуре, создает серьезные репутационные издержки. В условиях общего давления на Иран подобные эпизоды усиливают восприятие страны как источника нестабильности в регионе. Для иранского руководства, считает наша собеседница, это особенно чувствительно, потому что оно стремится демонстрировать способность контролировать ситуацию на собственных границах.

"Азербайджано-иранские отношения и без того находятся в состоянии осторожного напряжения. В последние годы между двумя государствами периодически возникали политические споры, связанные с вопросами безопасности, региональных союзов и транспортных проектов. Поэтому любой инцидент на границе быстро приобретает символическое значение и начинает восприниматься как элемент более широкой политической конкуренции.

Одновременно обе стороны понимают, что дальнейшая эскалация не отвечает их долгосрочным интересам. Для Азербайджана стабильность южной границы остается важным фактором внутренней безопасности и экономического развития. Для Ирана поддержание устойчивых отношений с соседними государствами Кавказа также имеет значение, особенно в условиях давления со стороны других направлений внешней политики. Поэтому наиболее вероятной линией поведения после первоначального обмена обвинениями становится попытка ограничить кризис дипломатическими инструментами. Даже если риторика остается жесткой, практическая политика обычно направлена на предотвращение повторения подобных инцидентов и на восстановление минимального уровня доверия", - сказала Цукерман.

Тем не менее, отметила американский аналитик, сам факт ударов по Нахчывану уже изменил восприятие безопасности в регионе. Он показал, насколько быстро локальный эпизод может перерасти в международную проблему, если происходит на фоне крупного геополитического конфликта. Именно поэтому реакция Баку оказалась столь быстрой и демонстративной. В подобных ситуациях государства стремятся не только реагировать на конкретный инцидент, но и послать сигнал о том, что дальнейшее расширение конфликта в этом направлении будет встречено жестким политическим ответом, резюмировала Ирина Цукерман.

Лейла Таривердиева