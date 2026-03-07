Трамп объявил о создании военной коалиции по борьбе с наркокартелями

США создадут в Северной и Южной Америке новую военную коалицию по борьбе с наркокартелями.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказал Президент США Дональд Трамп на саммите "Щит Америки" в городе Дорал (Флорида).

"Но в этот исторический день мы собрались вместе, чтобы объявить о создании новой военной коалиции для искоренения бандитских картелей, терроризирующих наш регион. Нам нужна ваша помощь. Вы просто должны сказать нам, где они находятся. У нас есть потрясающее оружие, как вы, вероятно, заметили в последнее время", - сказал он.

В феврале 2025 года администрация США признала восемь наркокартелей иностранными террористическими организациями. Это Tren de Aragua, MS-13, Clan del Golfo, Sinaloa, Jalisco Nueva Generacion, Unidos, Noreste и La Nueva Familia Michoacana.