Азербайджан нужен Евросоюзу. Особенно в условиях глобальной нестабильности

Соглашение между ЕС и Азербайджаном, которое обсуждается уже несколько лет, было призвано заменить предыдущие инициативы, связанные с документами по экономическому сотрудничеству в рамках Восточного партнерства, и прочие инициативы Евросоюза по укреплению связей с ближним зарубежьем на востоке и на юге.

Об этом сказал в беседе с Day.Az доктор наук в области международного права и прав человека, доцент Гетеборгского университета (Швеция), действительный член Международной академии наук (Австрия) Камал Макили-Алиев, комментируя заявление спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу Магдалены Гроно о необходимости завершить работу над документом о сотрудничестве с Азербайджаном.

Процесс, отметил он, затянулся из-за того, что в прошедшие годы происходило много событий геополитического значения. В том числе Вторая карабахская война и восстановление Азербайджаном своей территориальной целостности. Такой геополитический сдвиг серьезно влияет на формат отношений со стратегическими партнерами и такими блоками, как Евросоюз. Такие перемены не могли не сказаться на том, каким будет формат соглашения. Восстановление контроля Баку на территории всей страны означает совсем другой формат взаимодействия с региональными и внерегиональными игроками, подчеркнул Макили-Алиев.

"Влияние оказала и война между Россией и Украиной. Это геополитическое потрясение уже для самого Евросоюза, оно означало изменения в форматах и концентрацию внимания на других форматах и целях. То есть за последние годы ни Азербайджану, ни Евросоюзу было не до завершения работы над соглашением.

Не думаю, что затягивание заключения документа о партнерстве АР и ЕС связано с какими-то негативными моментами в отношениях между ними. Просто геополитическая ситуация не способствовала этому. Сотрудничество, тем не менее, продолжалось. Более срочные документы и контакты, связанные с энергетической безопасностью Евросоюза, с экспортом азербайджанских углеводородов, - все они были подписаны, и партнерство с ЕС в торговом и экономическом плане никогда не прерывалось", - сказал доцент Гетеборгского университета.

По словам нашего собеседника, Азербайджан отличается от других участников Восточного партнерства тем, что он стремится оставаться ключевой для Европы страной в плане транспортно-логистических маршрутов Южного Кавказа, но не делает явного акцента на интеграцию с Евросоюзом. Баку делает акцент на двустороннее партнерство с государствами ЕС. То есть Азербайджан стремится к расширению партнерства с Европейским Союзом, но это сближение не носит интеграционного характера. В этом разница между Азербайджаном и другими участниками Восточного партнерства.

Между тем, отметил Макили-Алиев, ЕС - это блок государств, по своей сути заинтересованный в своем расширении.

"И тут возникает некое противоречие. Если ЕС стремится к расширению, а Азербайджан не хочет интегрироваться, всегда будет определенная фрикция, которую постоянно нужно будет обыгрывать в двусторонних отношениях. Я бы не сказал, что со стороны ЕС есть большое желание присоединить к себе Азербайджан, просто срабатывает ключевая стратегия блока. В этом нет ничего странного. Эту фрикцию надо учитывать, но уделять ей много внимания не стоит.

Мы говорим о временном коридоре в 50-70 лет. За это время может много чего произойти, например, Южный Кавказ может объединиться в конфедерацию. Все проекты, которые зарождаются сейчас, в будущем должны вести к интеграции Южного Кавказа. Как это будет соотноситься с амбициями расширения Евросоюза, увидим. Есть немало сценариев. Не хочу далеко уходить в будущее, хочу лишь подчеркнуть, что есть естественные русла развития международных отношений", - сказал ученый.

В Восточном партнерстве есть и другой феномен - Беларусь, отметил Макили-Алиев. Несмотря на ее членство в ВП, в отношении страны приняты санкции. Но это негативный пример отличия от других стран-членов. Азербайджан же является позитивным примером. Страна, несмотря на отсутствие интеграционной инициативы с ее стороны, все равно играет серьезную положительную роль в качестве партнера ЕС. Особенно в условиях нынешней ситуации.

"Сегодня партнерство может быть основано именно на этих факторах. На том, что Азербайджан - это ключевая страна для Евросоюза в создавшихся геополитических условиях для доступа к рынкам Центральной Азии, Дальнего Востока, Китая и так далее. Это ключевая страна в торгово-логистическом плане, в плане энергетики. Азербайджан может дать Европе доступ в Азию, который ей очень нужен. В частности, речь о доступе к рынкам Китая, особенно нужным Европе в условиях, когда на США она не может полагаться как прежде и рынки Китая и Индии становятся для нее ключевыми", - заключил доктор международного права.

Лейла Таривердиева