Сильнейший удар по центру Тегерана

США и Израиль продолжают наносить ракетные удары Тегерану.

Как передает Day.Az, на опубликованных кадрах виден поднимающийся крупный столб дыма.

Сильнейший удар пришелся по самому центру иранской столицы. Взрывы происходят у башни Азади - символа исламской республики.

Представляем вашему вниманию данное видео: