https://news.day.az/world/1820436.html
Сильнейший удар по центру Тегерана - ВИДЕО
США и Израиль продолжают наносить ракетные удары Тегерану.
Как передает Day.Az, на опубликованных кадрах виден поднимающийся крупный столб дыма.
Сильнейший удар пришелся по самому центру иранской столицы. Взрывы происходят у башни Азади - символа исламской республики.
