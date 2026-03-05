Германия выразила поддержку Азербайджану после атаки иранских дронов

Посольство Германии осудило атаки иранских беспилотников на Азербайджан.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации посольства в социальной сети.

"Мы решительно осуждаем сегодняшние удары иранских беспилотников по Нахчывану и любые действия, представляющие угрозу безопасности Азербайджана. Выражаем солидарность с Азербайджаном и пострадавшими в результате этого инцидента.

Продолжаем внимательно следить за ситуацией и дальнейшим развитием событий", - говорится в заявлении посольства.

Отметим, что днем 5 марта с территории Исламской Республики Иран были осуществлены атаки с использованием дронов на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики.

Один дрон упал на здание терминала аэропорта Нахчыванской Автономной Республики, другой - вблизи здания школы в селе Шекерабад.

По предварительным данным, в результате ударов было повреждено здание аэропорта и ранены четверо человек.