https://news.day.az/society/1820102.html В этой части Баку сегодня не будет света С 11:00 до 15:00 в поселке Говсан на улицах 44, 172, Агададaша Мунири и Джавад бека Шихлинского в поселке Говсан и в садовом массиве Говсан Баглар возникнут ограничения в подаче электроэнергии. Как передает Day.Az, об этом распространило информацию ОАО "Азеришыг".
В этой части Баку сегодня не будет света
С 11:00 до 15:00 в поселке Говсан на улицах 44, 172, Агададaша Мунири и Джавад бека Шихлинского в поселке Говсан и в садовом массиве Говсан Баглар возникнут ограничения в подаче электроэнергии.
Как передает Day.Az, об этом распространило информацию ОАО "Азеришыг".
Отмечается, что причиной приостановки электроснабжения является проведение ремонтных работ на трансформаторных пунктах на подстанции №360 напряжением 35/6 кВ, расположенной на территории Сураханского районного управления по энергоснабжению и продажам.
После завершения ремонтных работ указанные территории будут обеспечены электроэнергией более высокого качества.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре