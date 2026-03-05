В этой части Баку сегодня не будет света

С 11:00 до 15:00 в поселке Говсан на улицах 44, 172, Агададaша Мунири и Джавад бека Шихлинского в поселке Говсан и в садовом массиве Говсан Баглар возникнут ограничения в подаче электроэнергии.

Как передает Day.Az, об этом распространило информацию ОАО "Азеришыг".

Отмечается, что причиной приостановки электроснабжения является проведение ремонтных работ на трансформаторных пунктах на подстанции №360 напряжением 35/6 кВ, расположенной на территории Сураханского районного управления по энергоснабжению и продажам.

После завершения ремонтных работ указанные территории будут обеспечены электроэнергией более высокого качества.