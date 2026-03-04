https://news.day.az/world/1819851.html В Тегеране прогремели мощные взрывы - ВИДЕО В столице Ирана Тегеране прогремели мощные взрывы. Как сообщает Day.Az, соответствующие кадры распространяются в соцсетях. Ранее Армия обороны Израиля заявила о начале новой волны ударов по пусковым установкам и системам противовоздушной обороны Исламской Республики.
В Тегеране прогремели мощные взрывы - ВИДЕО
В столице Ирана Тегеране прогремели мощные взрывы.
Как сообщает Day.Az, соответствующие кадры распространяются в соцсетях.
Ранее Армия обороны Израиля заявила о начале новой волны ударов по пусковым установкам и системам противовоздушной обороны Исламской Республики.
Кроме того, сообщается, что американские стратегические бомбардировщики B-2 наносят удары по объектам Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
