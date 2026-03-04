В Тегеране прогремели мощные взрывы

В столице Ирана Тегеране прогремели мощные взрывы.

Как сообщает Day.Az, соответствующие кадры распространяются в соцсетях.

Ранее Армия обороны Израиля заявила о начале новой волны ударов по пусковым установкам и системам противовоздушной обороны Исламской Республики.

Кроме того, сообщается, что американские стратегические бомбардировщики B-2 наносят удары по объектам Корпуса стражей исламской революции (КСИР).